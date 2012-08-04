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> О Вебасто, Что установлено на Д4
Cтрелец
сообщение 30.10.2018, 12:45
Сообщение #841




Группа: Член Клуба
Сообщений: 23
Регистрация: 10.8.2018
Из: Дмитров
Пользователь №: 111 187

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Только вчера для себя эту проблему решил. Именно для себя! Отключил через реле клапан, и мотор вентилятора климата. Вебаста греет двигло постоянно, климат вкл. после запуска двигателя. Для себя считаю это оптимальным. Берегу аккумулятор и двигатель. Если кому интересно расскажу ,как это сделать. По времени около 1 часа плюс две релюхи на 30А.


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ionek
denver 2000
сообщение 30.10.2018, 14:33
Сообщение #842




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 424
Регистрация: 18.2.2014
Из: МО Подольск
Пользователь №: 68 365

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


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Цитата(Cтрелец @ 30.10.2018, 12:45) *
Только вчера для себя эту проблему решил. Именно для себя! Отключил через реле клапан, и мотор вентилятора климата. Вебаста греет двигло постоянно, климат вкл. после запуска двигателя. Для себя считаю это оптимальным. Берегу аккумулятор и двигатель. Если кому интересно расскажу ,как это сделать. По времени около 1 часа плюс две релюхи на 30А.

Была похожая доработка на форуме, найти уже сложно. Интересно многим. Пишите здесь.


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ionek
сообщение 30.10.2018, 14:52
Сообщение #843




Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 355
Регистрация: 4.8.2012
Из: Мск
Пользователь №: 43 927
Номер машины:
203

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


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Цитата(Cтрелец @ 30.10.2018, 12:45) *
Только вчера для себя эту проблему решил. Именно для себя! Отключил через реле клапан, и мотор вентилятора климата. Вебаста греет двигло постоянно, климат вкл. после запуска двигателя. Для себя считаю это оптимальным. Берегу аккумулятор и двигатель. Если кому интересно расскажу ,как это сделать. По времени около 1 часа плюс две релюхи на 30А.

Очень интересно, можете или тут или в личку описать процесс доустановки реле.

Буду крайне Вам признателен!


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konrad
сообщение 30.10.2018, 15:06
Сообщение #844




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 306
Регистрация: 31.1.2016
Из: СПб
Пользователь №: 91 599

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


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Цитата(denver 2000 @ 30.10.2018, 14:33) *
Была похожая доработка на форуме, найти уже сложно. Интересно многим. Пишите здесь.


Присоединяюсь.


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Cтрелец
сообщение 30.10.2018, 19:14
Сообщение #845




Группа: Член Клуба
Сообщений: 23
Регистрация: 10.8.2018
Из: Дмитров
Пользователь №: 111 187

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


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Прикрепленное изображение
На трёхходовый клапан идёт два провода. Я резал красный, хотя разницы нет. Управляющий провод реле брал с колодки нагревающих свечей. Питание ищем только на заведёном двигателе, чтобы реле срабатывало после запуска двигателя и работало в штатном режиме. Так как колодка свечей находится под крышкой подкапотных предохранителей, туда же убрал и само реле, для защиты от влаги.Прикрепленное изображение
Получается, что когда вы запускаете вебасто, клапан не работает и соответственно вебаста греет рубашку двигателя, а как только завели двигатель, срабатывает реле и клапан начинает работать штатно.


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Cтрелец
сообщение 30.10.2018, 19:28
Сообщение #846




Группа: Член Клуба
Сообщений: 23
Регистрация: 10.8.2018
Из: Дмитров
Пользователь №: 111 187

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


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Прикрепленное изображение
Для отключения работы вентилятора климата открываем бардачок полностью, снимаем нижнюю крышку обшивки под предохранителями. Слева от мотора стоит колодка питания сопротивления управления скоростью вентилятора климата. Там два толстых и силовых провода и два тонких управляющих. Находим тонкий , который без напряжения, когда вручную выключаем климат и под напряжением, когда включаем климат.Режем его, и дальше,как обычно. Управляющий провод запитываем от колодки предохранителей и ВСЁ! Я все провода посадил на пайку. Колхоз, но зато работает и ни каких ошибок! Вот как то так!Прикрепленное изображение


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Пароль, ionek, ahildar, list022, denver 2000, str8, konrad, Gregor42ru, Roma-d
ionek
сообщение 31.10.2018, 2:12
Сообщение #847




Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 355
Регистрация: 4.8.2012
Из: Мск
Пользователь №: 43 927
Номер машины:
203

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


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Цитата(Cтрелец @ 30.10.2018, 19:28) *
Прикрепленное изображение
Для отключения работы вентилятора климата открываем бардачок полностью, снимаем нижнюю крышку обшивки под предохранителями. Слева от мотора стоит колодка питания сопротивления управления скоростью вентилятора климата. Там два толстых и силовых провода и два тонких управляющих. Находим тонкий , который без напряжения, когда вручную выключаем климат и под напряжением, когда включаем климат.Режем его, и дальше,как обычно. Управляющий провод запитываем от колодки предохранителей и ВСЁ! Я все провода посадил на пайку. Колхоз, но зато работает и ни каких ошибок! Вот как то так!Прикрепленное изображение

Действительно самый бюджетный вариант. Уверен, тоже самое делают и в сервисах, но секретов естественно своих не раскрывают. Ещё раз спасибо, уважаемый Стрелец.
Так как у меня трехходового клапана нет, обойдусь установкой одного реле!


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Cтрелец
сообщение 31.10.2018, 5:28
Сообщение #848




Группа: Член Клуба
Сообщений: 23
Регистрация: 10.8.2018
Из: Дмитров
Пользователь №: 111 187

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


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Не за что. На то он и форум. Удачи!


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jimmik
Oleg Miftahov
сообщение 2.11.2018, 13:37
Сообщение #849




Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2018
Из: Уфа
Пользователь №: 110 859
Номер машины:
573

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


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Доброго дня, вечера кому как！Полетел брелок Вибасто на LRD4 Дизель, мастер сказал что сгнили некоторые токопроводящие дорожки （сдавал в салон ремонт телефонов）, говорит восстановлению не подлежит, но мне не хочется верить этому, не ужели все кранты готовь 10000 на новый брелок или все таки можно как то восстановить дорожки. Есть мысли на этот счет.


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ionek
сообщение 2.11.2018, 14:03
Сообщение #850




Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 355
Регистрация: 4.8.2012
Из: Мск
Пользователь №: 43 927
Номер машины:
203

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Цитата(Oleg Miftahov @ 2.11.2018, 13:37) *
Доброго дня, вечера кому как！Полетел брелок Вибасто на LRD4 Дизель, мастер сказал что сгнили некоторые токопроводящие дорожки （сдавал в салон ремонт телефонов）, говорит восстановлению не подлежит, но мне не хочется верить этому, не ужели все кранты готовь 10000 на новый брелок или все таки можно как то восстановить дорожки. Есть мысли на этот счет.


Поищите на форуме от Шкоды подходит, цена ниже кратно 2м.


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