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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ №1 ПО ТЕМЕ LAND ROVER

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> Исправлена ли проблема с проворотом вкладышей?, или даже в 2016 MY тоже движки бывает стучат?
GEORG_177
сообщение 4.4.2017, 19:15
Сообщение #101




Группа: Член Клуба
Сообщений: 94
Регистрация: 27.8.2011
Из: по обе стороны МКАДа
Пользователь №: 32 730
Номер машины:
РОК 964

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3


История благодарностей

Вот моё колено вообще не ржавое, блестит!
Заливал MOTUL, всё чистенькое на нем, ни царапины....
247 000 пробег
И ПОПОЛАМ!
Прикрепленное изображение


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German K, denver 2000
GEORG_177
сообщение 4.4.2017, 19:25
Сообщение #102




Группа: Член Клуба
Сообщений: 94
Регистрация: 27.8.2011
Из: по обе стороны МКАДа
Пользователь №: 32 730
Номер машины:
РОК 964

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3


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Цитата(mosuser @ 3.4.2017, 11:31) *
Кроме того в презентации имеется общий вид КВ, на котором видна буквенно-цифровая маркировка на крайних противовесах и средней щеке
[attachment=259436:КВ_общий_вид.jpg]

Собственно вопрос по сути, как определяется "оригинальность" вала?
На мой взгляд новых оригинальных валов в продаже нет (только если их не воруют с завода Форд дизель). Утверждение ставим "оригинальный вал" это, мягко говоря, разводилово.
В качестве запчастей есть НЕоригинальные валы, произведенные в Турции, Китае и возможно в Великобритании.
Доказательств обратного пока не вижу.


Оригинальный вал очень просто определить. На общем виде колена в Вашем фото видно в углах шеек черные борозды для масла.
Это делают только на оригинале. Именно в них колено и лопается...


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mosuser
GEORG_177
сообщение 4.4.2017, 19:32
Сообщение #103




Группа: Член Клуба
Сообщений: 94
Регистрация: 27.8.2011
Из: по обе стороны МКАДа
Пользователь №: 32 730
Номер машины:
РОК 964

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3


История благодарностей

По кругу борозды (масленные каналы) хорошо видно:
Прикрепленное изображение

Вот Турецкое, найди десять отличий:
Прикрепленное изображение
На месте этих борозд наоборот наплыв (правильным языком "галтель")


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base, Сергей 56, lowrider79
disc4
сообщение 4.4.2017, 20:26
Сообщение #104




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 349
Регистрация: 1.7.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 73 329

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Он же из чугуна. Как казан. На нем только плов варить.

Цитата(GEORG_177 @ 4.4.2017, 19:15) *
247 000 пробег
И ПОПОЛАМ!

А фото где маслонасос установлен можно?


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mosuser
сообщение 4.4.2017, 20:54
Сообщение #105




Группа: Член Клуба (500)
Сообщений: 561
Регистрация: 19.8.2009
Из: Москва
Пользователь №: 11 488

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Цитата(GEORG_177 @ 4.4.2017, 19:25) *
борозды для масла ... Именно в них колено и лопается...

Цитата(GEORG_177 @ 4.4.2017, 19:32) *
На месте этих борозд наоборот наплыв (правильным языком "галтель")

Галтель и то и другое.
Мутная это тема, упрочнение, и вроде же по науке сделано, но ... лопается, блин

Увеличение радиуса галтели р (рис. 286, а) позволяет уменьшить отношение эффективного коэффициента концентрации напряжений при изгибе к масштабному фактору. Для увеличения опорной поверхности шейки при одновременном уменьшении концентрации напряжений галтель делают по двум-трем сопряженным дугам различпых радиусов.
Углубление галтели в шейку (рис. 286, б) сопровождается уменьшением концентрации напряжений. При наличии разгрузочной канавки на шейке эпюра напряжений более равномерная, с меньшими максимальными напряжениями как вдоль образующей шейки, так и по ширине щеки. Кроме того, при этом можно увеличить радиусы переходов от шейки к щеке. Следует иметь в виду, что в случае наличия на шейке разгружающей канавки усталостная прочность коленчатого вала при изгибе повышается, а при знакопеременном кручении вследствие уменьшения сечения шейки несколько снижается.
Прикрепленное изображение
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Пароль, GEORG_177, serp-k, Litnev, Сергей 56
GEORG_177
сообщение 4.4.2017, 22:09
Сообщение #106




Группа: Член Клуба
Сообщений: 94
Регистрация: 27.8.2011
Из: по обе стороны МКАДа
Пользователь №: 32 730
Номер машины:
РОК 964

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3


История благодарностей

Мне ставят в LR-family турецкое, завтра должны сделать еще баланс форсунок до кучи и отдать машину.

Опишу немного историю моей проблемы:

У меня стуканул двигатель 06 января по дороге из Минска не доезжая 200 км до Москвы, где-то под Вязьмой. Стуканул так: на скорости 90 что-то запрыгало под капотом и тишина.... На улице темень и -20, мимо несутся фуры, а в салоне четверо детей, жена, собака и шок...
Скатился к краю ряда, включил аварийку. Попробовал скинуть клемму с АКБ, жену отправил к столбу смотреть номер километра. Снятие клеммы не помогло, километр на столбе жена тоже не рассмотрела - заплеван снегом. Выковырял из под сидений тросс - выдал жене идти голосовать на фоне аварийки, сам полез в сугроб к столбу, чистить табличку.
Пока вернулся, уже остановился Лексус тоже из Москвы. Сергей из Лексуса, сказал, что у него свой сервис в Москве и он "шарит", "Давай дотащу тебя до фонарей, там попробуем завести". (К слову, он потом даже после первой диагностики в Британике не верил, что колено так лопается на ЛР))) Пока цепляли тросс,к нам подьехали гаишники, вместе с ними с включенной люстрой кортежом и поехали "до фонарей". Там Сергей прикуривал меня, стучал по стартеру и еще по всякому танцевал с бубном. Минут через 15 стало понятно, что машина замерзает и дети тоже. Гаишники дали телефон эвакуатора, Сергей уместил каким-то чудом детей и жену к себе в RX и повез в Москву (у него уже были в машине его жена и подруга жены). Огромное спасибо Сергею и им за помощь, это подвиг!
Эвакуатор привез меня, Дискарь и собаку в Люблино на парковку клубного сервиса Британика, где я постоянно обслуживался.
10 января моторист Гера, покрутив шкив поставил диагноз: 95% , что это поломка колена в мягкой форме, так как оно все еще прокручивается,
но гуляет внутри. Мастера в Британике Виктор и Дима посоветовали ехать к Диме-Сверлу, так как это проверено.
Дальше начались мучительные поиски вариантов решения: Мне дали телефон Димы-сверла, у которого ремонтируют моторы многие бывалые клубни, меня познакомили с Алкисом, специалистом по клубным запчастям - у него было несколько вариантов по колену и несколько вариантов где ставить (бошльшое ему спасибо!), я почитал на форуме авторитетного мастера из Обиты Александра (MasterLR). Несколько человек советовали поставить контрактный двигатель, самым верным многие называли покупку нового шортблока.

Самый дешевый вариант ремонта в районе 200тыр. Это будет гаражный ремонт, колено бу. Гарантия 3 месяца, ну если, конечно, гараж на месте))).
Сервисы в области типа Щелково или Можайска хотят уже 240.
Самый дорогой вариант ремонта - вариант покупки шортблока целиком и его установки. Цена у ОД 650тыр crazy.gif , лобовая на exist 498 000. На zzap 250-380 000, это уже хоть что-то... Но за 250 очень сомнительные конторы - я позвонил: предлагают внести предоплату минимум 50%, то что недовнесу будет плавать от курса евро на момент получения заказа. Ждать месяц. Мой вопрос: - У вас курсовые риски заканчиваются при пересечении грузом границы, при чем тут момент получения? - Не важно, у нас так... - Договор мне дадите почитать? - У вас будет бланк заказа, договор мы не составляем. Короче, поматросят и вернут предоплату.... наверное вернут)))
На складе в МСК есть шортблоки 340-380 тыр. Но как его проверить при получении? Звоню... Ответ: - Забираете как есть, вернем деньги при заключении ОД о неисправности. Значит ставить надо только у ОД, получается так. Звоню в Независимость (самый гуманный ОД), говорят: работа по установке шорт-блока в районе 70, точнее не скажем пока не поставим + запчастей где-то на 30, значит от 100+ получится, а реальнее 120. Итого замена шортблока на новый оригинальный это вариант на 440-500 тыр ремонта. Мне совсем не подходит.
Все варианты с ремонтом в клубных сервисах 300-350 тыр, дешевле не будет.
Для ремонта пришлось продать КИЮ жены, так как скоро лето и хочется эмоций с Диско!
Я осознанно выбрал для себя ремонт с турецким коленом, все ожидают от него чуда)) Ставить его при капиталке начали год назад, но вроде кто-то проехал 40 т.км на нем уже. Его сейчас почти все сервисы клубные используют. Точно ставят: Дмитрий-Сверло, Орбита и LR-Family. Цены в комплексе у всех +/-40тыр. У всех полгода гарантии. Мне больше понравились объяснения Алкиса и Владимира из lr-club, к тому же у них больше включено в базовую цену ремонта за 285 тыр ( плюсом топливные форсунки и новый масляный насос в отличие от остальных). По факту люди мне там импонируют, мастер Антон терпеливо разжевывает мне все мои вопросы по телефону.

Надеюсь, мой опыт будет полезен и никто не посчитает мою историю рекламой.
Как пойдет полет, отпишусь.


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GEORG_177
сообщение 4.4.2017, 22:15
Сообщение #107




Группа: Член Клуба
Сообщений: 94
Регистрация: 27.8.2011
Из: по обе стороны МКАДа
Пользователь №: 32 730
Номер машины:
РОК 964

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3


История благодарностей

Цитата(disc4 @ 4.4.2017, 20:26) *
Он же из чугуна. Как казан. На нем только плов варить.
А фото где маслонасос установлен можно?

Я видел только отделенный насос уже, черный весь. Фоткать не стал.
Когда мне ГРМ меняли в Бртианике я его не стал менять.
Сейчас сказали заменят его.

А там что-то интересное?


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GEORG_177
сообщение 4.4.2017, 22:31
Сообщение #108




Группа: Член Клуба
Сообщений: 94
Регистрация: 27.8.2011
Из: по обе стороны МКАДа
Пользователь №: 32 730
Номер машины:
РОК 964

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3


История благодарностей

Цитата(mosuser @ 4.4.2017, 20:54) *
Галтель и то и другое.
Мутная это тема, упрочнение, и вроде же по науке сделано, но ... лопается, блин

Увеличение радиуса галтели р (рис. 286, а) позволяет уменьшить отношение эффективного коэффициента концентрации напряжений при изгибе к масштабному фактору. Для увеличения опорной поверхности шейки при одновременном уменьшении концентрации напряжений галтель делают по двум-трем сопряженным дугам различпых радиусов.
Углубление галтели в шейку (рис. 286, б) сопровождается уменьшением концентрации напряжений. При наличии разгрузочной канавки на шейке эпюра напряжений более равномерная, с меньшими максимальными напряжениями как вдоль образующей шейки, так и по ширине щеки. Кроме того, при этом можно увеличить радиусы переходов от шейки к щеке. Следует иметь в виду, что в случае наличия на шейке разгружающей канавки усталостная прочность коленчатого вала при изгибе повышается, а при знакопеременном кручении вследствие уменьшения сечения шейки несколько снижается.
Прикрепленное изображение

Ну вот таких объяснений я еще не читал)))
Оригинальное колено лопается, хотя по науке не должно!
Буду катать турецкое.
Ну и еще оно азотированное чтоли и когда его турки прорабатывали смотрели на уже поломанные, старались улучшить.
Статистики пока конечно мало, но вера всегда сильнее материализма)))


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Сергей 56, bugsever
бугемот
сообщение 5.4.2017, 0:06
Сообщение #109




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 498
Регистрация: 15.5.2011
Пользователь №: 29 023

Марка машины:
RANGE ROVER Серия 2002


История благодарностей

Цитата(GEORG_177 @ 4.4.2017, 23:09) *
Я осознанно выбрал для себя ремонт с турецким коленом

Из какого материала он изготовлен?


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GEORG_177
сообщение 5.4.2017, 0:21
Сообщение #110




Группа: Член Клуба
Сообщений: 94
Регистрация: 27.8.2011
Из: по обе стороны МКАДа
Пользователь №: 32 730
Номер машины:
РОК 964

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3


История благодарностей

Цитата(бугемот @ 5.4.2017, 0:06) *
Из какого материала он изготовлен?

азотированная сталь.... вроде
были разговоры, что кованное, по-моему от Орбиты кто-то здесь на форуме его так расхваливал. Но я что-то не уверен, что такую сложную деталь можно выковать, думаю литье.
Может Вы разберетесь... самое полное, что я нашел, это сайт, где чинюсь:
http://lr-club.ru/news/proizvodstvo-kolenvalov/
Там фотки форм, значит литьё?
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