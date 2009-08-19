







Группа: Член Клуба

Сообщений: 94

Регистрация: 27.8.2011

Из: по обе стороны МКАДа

Пользователь №: 32 730

Номер машины:

РОК 964



Марка машины:

LR3/DISCOVERY 3





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Группа: Член КлубаСообщений: 94Регистрация: 27.8.2011Из: по обе стороны МКАДаПользователь №: 32 730РОК 964LR3/DISCOVERY 3





Опишу немного историю моей проблемы:



У меня стуканул двигатель 06 января по дороге из Минска не доезжая 200 км до Москвы, где-то под Вязьмой. Стуканул так: на скорости 90 что-то запрыгало под капотом и тишина.... На улице темень и -20, мимо несутся фуры, а в салоне четверо детей, жена, собака и шок...

Скатился к краю ряда, включил аварийку. Попробовал скинуть клемму с АКБ, жену отправил к столбу смотреть номер километра. Снятие клеммы не помогло, километр на столбе жена тоже не рассмотрела - заплеван снегом. Выковырял из под сидений тросс - выдал жене идти голосовать на фоне аварийки, сам полез в сугроб к столбу, чистить табличку.

Пока вернулся, уже остановился Лексус тоже из Москвы. Сергей из Лексуса, сказал, что у него свой сервис в Москве и он "шарит", "Давай дотащу тебя до фонарей, там попробуем завести". (К слову, он потом даже после первой диагностики в Британике не верил, что колено так лопается на ЛР))) Пока цепляли тросс,к нам подьехали гаишники, вместе с ними с включенной люстрой кортежом и поехали "до фонарей". Там Сергей прикуривал меня, стучал по стартеру и еще по всякому танцевал с бубном. Минут через 15 стало понятно, что машина замерзает и дети тоже. Гаишники дали телефон эвакуатора, Сергей уместил каким-то чудом детей и жену к себе в RX и повез в Москву (у него уже были в машине его жена и подруга жены). Огромное спасибо Сергею и им за помощь, это подвиг!

Эвакуатор привез меня, Дискарь и собаку в Люблино на парковку клубного сервиса Британика, где я постоянно обслуживался.

10 января моторист Гера, покрутив шкив поставил диагноз: 95% , что это поломка колена в мягкой форме, так как оно все еще прокручивается,

но гуляет внутри. Мастера в Британике Виктор и Дима посоветовали ехать к Диме-Сверлу, так как это проверено.

Дальше начались мучительные поиски вариантов решения: Мне дали телефон Димы-сверла, у которого ремонтируют моторы многие бывалые клубни, меня познакомили с Алкисом, специалистом по клубным запчастям - у него было несколько вариантов по колену и несколько вариантов где ставить (бошльшое ему спасибо!), я почитал на форуме авторитетного мастера из Обиты Александра (MasterLR). Несколько человек советовали поставить контрактный двигатель, самым верным многие называли покупку нового шортблока.



Самый дешевый вариант ремонта в районе 200тыр. Это будет гаражный ремонт, колено бу. Гарантия 3 месяца, ну если, конечно, гараж на месте))).

Сервисы в области типа Щелково или Можайска хотят уже 240.

Самый дорогой вариант ремонта - вариант покупки шортблока целиком и его установки. Цена у ОД 650тыр , лобовая на exist 498 000. На zzap 250-380 000, это уже хоть что-то... Но за 250 очень сомнительные конторы - я позвонил: предлагают внести предоплату минимум 50%, то что недовнесу будет плавать от курса евро на момент получения заказа. Ждать месяц. Мой вопрос: - У вас курсовые риски заканчиваются при пересечении грузом границы, при чем тут момент получения? - Не важно, у нас так... - Договор мне дадите почитать? - У вас будет бланк заказа, договор мы не составляем. Короче, поматросят и вернут предоплату.... наверное вернут)))

На складе в МСК есть шортблоки 340-380 тыр. Но как его проверить при получении? Звоню... Ответ: - Забираете как есть, вернем деньги при заключении ОД о неисправности. Значит ставить надо только у ОД, получается так. Звоню в Независимость (самый гуманный ОД), говорят: работа по установке шорт-блока в районе 70, точнее не скажем пока не поставим + запчастей где-то на 30, значит от 100+ получится, а реальнее 120. Итого замена шортблока на новый оригинальный это вариант на 440-500 тыр ремонта. Мне совсем не подходит.

Все варианты с ремонтом в клубных сервисах 300-350 тыр, дешевле не будет.

Для ремонта пришлось продать КИЮ жены, так как скоро лето и хочется эмоций с Диско!

Я осознанно выбрал для себя ремонт с турецким коленом, все ожидают от него чуда)) Ставить его при капиталке начали год назад, но вроде кто-то проехал 40 т.км на нем уже. Его сейчас почти все сервисы клубные используют. Точно ставят: Дмитрий-Сверло, Орбита и LR-Family. Цены в комплексе у всех +/-40тыр. У всех полгода гарантии. Мне больше понравились объяснения Алкиса и Владимира из lr-club, к тому же у них больше включено в базовую цену ремонта за 285 тыр ( плюсом топливные форсунки и новый масляный насос в отличие от остальных). По факту люди мне там импонируют, мастер Антон терпеливо разжевывает мне все мои вопросы по телефону.



Надеюсь, мой опыт будет полезен и никто не посчитает мою историю рекламой.

Как пойдет полет, отпишусь. Мне ставят в LR-family турецкое, завтра должны сделать еще баланс форсунок до кучи и отдать машину.Опишу немного историю моей проблемы:У меня стуканул двигатель 06 января по дороге из Минска не доезжая 200 км до Москвы, где-то под Вязьмой. Стуканул так: на скорости 90 что-то запрыгало под капотом и тишина.... На улице темень и -20, мимо несутся фуры, а в салоне четверо детей, жена, собака и шок...Скатился к краю ряда, включил аварийку. Попробовал скинуть клемму с АКБ, жену отправил к столбу смотреть номер километра. Снятие клеммы не помогло, километр на столбе жена тоже не рассмотрела - заплеван снегом. Выковырял из под сидений тросс - выдал жене идти голосовать на фоне аварийки, сам полез в сугроб к столбу, чистить табличку.Пока вернулся, уже остановился Лексус тоже из Москвы. Сергей из Лексуса, сказал, что у него свой сервис в Москве и он "шарит", "Давай дотащу тебя до фонарей, там попробуем завести". (К слову, он потом даже после первой диагностики в Британике не верил, что колено так лопается на ЛР))) Пока цепляли тросс,к нам подьехали гаишники, вместе с ними с включенной люстрой кортежом и поехали "до фонарей". Там Сергей прикуривал меня, стучал по стартеру и еще по всякому танцевал с бубном. Минут через 15 стало понятно, что машина замерзает и дети тоже. Гаишники дали телефон эвакуатора, Сергей уместил каким-то чудом детей и жену к себе в RX и повез в Москву (у него уже были в машине его жена и подруга жены). Огромное спасибо Сергею и им за помощь, это подвиг!Эвакуатор привез меня, Дискарь и собаку в Люблино на парковку клубного сервиса Британика, где я постоянно обслуживался.10 января моторист Гера, покрутив шкив поставил диагноз: 95% , что это поломка колена в мягкой форме, так как оно все еще прокручивается,но гуляет внутри. Мастера в Британике Виктор и Дима посоветовали ехать к Диме-Сверлу, так как это проверено.Дальше начались мучительные поиски вариантов решения: Мне дали телефон Димы-сверла, у которого ремонтируют моторы многие бывалые клубни, меня познакомили с Алкисом, специалистом по клубным запчастям - у него было несколько вариантов по колену и несколько вариантов где ставить (бошльшое ему спасибо!), я почитал на форуме авторитетного мастера из Обиты Александра (MasterLR). Несколько человек советовали поставить контрактный двигатель, самым верным многие называли покупку нового шортблока.Самый дешевый вариант ремонта в районе 200тыр. Это будет гаражный ремонт, колено бу. Гарантия 3 месяца, ну если, конечно, гараж на месте))).Сервисы в области типа Щелково или Можайска хотят уже 240.Самый дорогой вариант ремонта - вариант покупки шортблока целиком и его установки. Цена у ОД 650тыр, лобовая на exist 498 000. На zzap 250-380 000, это уже хоть что-то... Но за 250 очень сомнительные конторы - я позвонил: предлагают внести предоплату минимум 50%, то что недовнесу будет плавать от курса евро на момент получения заказа. Ждать месяц. Мой вопрос: - У вас курсовые риски заканчиваются при пересечении грузом границы, при чем тут момент получения? - Не важно, у нас так... - Договор мне дадите почитать? - У вас будет бланк заказа, договор мы не составляем. Короче, поматросят и вернут предоплату.... наверное вернут)))На складе в МСК есть шортблоки 340-380 тыр. Но как его проверить при получении? Звоню... Ответ: - Забираете как есть, вернем деньги при заключении ОД о неисправности. Значит ставить надо только у ОД, получается так. Звоню в Независимость (самый гуманный ОД), говорят: работа по установке шорт-блока в районе 70, точнее не скажем пока не поставим + запчастей где-то на 30, значит от 100+ получится, а реальнее 120. Итого замена шортблока на новый оригинальный это вариант на 440-500 тыр ремонта. Мне совсем не подходит.Все варианты с ремонтом в клубных сервисах 300-350 тыр, дешевле не будет.Для ремонта пришлось продать КИЮ жены, так как скоро лето и хочется эмоций с Диско!Я осознанно выбрал для себя ремонт с турецким коленом, все ожидают от него чуда)) Ставить его при капиталке начали год назад, но вроде кто-то проехал 40 т.км на нем уже. Его сейчас почти все сервисы клубные используют. Точно ставят: Дмитрий-Сверло, Орбита и LR-Family. Цены в комплексе у всех +/-40тыр. У всех полгода гарантии. Мне больше понравились объяснения Алкиса и Владимира из lr-club, к тому же у них больше включено в базовую цену ремонта за 285 тыр ( плюсом топливные форсунки и новый масляный насос в отличие от остальных). По факту люди мне там импонируют, мастер Антон терпеливо разжевывает мне все мои вопросы по телефону.Надеюсь, мой опыт будет полезен и никто не посчитает мою историю рекламой.Как пойдет полет, отпишусь.

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