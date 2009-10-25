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Какое масло лить в D4?
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Какое масло лить в D4?
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9.7.2015, 20:00
Сообщение #2631
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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.... (рука/лицо) ...)))
Надеюсь Лицу не больно было?)))
В качестве дополнения к вышеизложенному о ДПФ - вот табличка, масла Mid (Low) SAPS предназначены для таких комплектаций, поэтому можно выбирать что-то из них, если абсолютно правильные рекомендации Старины Пита (с) покажутся слишком уж "хардкорными":
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9.7.2015, 20:06
Сообщение #2632
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Группа: Член Клуба
Сообщений: 51
Регистрация: 21.9.2010
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Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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У Вас стоит сажевый фильтр???
Если стоит, прошу ответить, масло находится в картере, сажевый находится в выхлопной системе двигателя. Каким образом они пересекаются, т.е. физически влияют и взаимодействуют друг на друга? Ответ на поверхности - ни каким )))
Лейте любое стойкое, "мощное" масло, которое максимально защитит двигатель от нагрузок и будет содержать его в идеальной чистоте.
у меня на bmw стоял сажевый фильтр. Так он за три года эксплуатации, даже от соляры, продукты горения которой его ежесекундно якобы убивают, ни разу не вкл. в принудительный прожиг, не говоря уже, о каком то взаимодействии его с моторным маслом. Которое плещется внутри двигателя. Моторное масло сколько залилось, столько и слилось, все точно до грамма. Разумеется, если оно качественное, а не склонное к угару. А, если оно все же НЕ качественное и горит, то бензиновый движки от фольца или бмв, где жор (на рекомендованном масле ) достигает несколько литров на 10 тыс км. пробега , (рука/лицо) сажевый все равно выхаживает до 150 тыс км. т.е примерно около 10 лет )))
Убедительно. Спасибо. Но с какой же целью, блин, тогда эти все допуски (913, 934)? Low saps и т д? Да, картер и сажевый не пересекаются, но теория, якобы зола забивает этот фильтр быстрее на полнозольных маслах. Поэтому и сомненья. Мой авто с Европы с сажевым. Был Disco 3 Eur3, так до сих пор по вашей же рекомендации на Delvac и счастлив до сих пор. Я его продал другу, поэтому он рядом. У почти всех людей 3,0 дизеля в России без сажевого фильтра, и то народ про масло в сомнениях, а у меня с фильтром, поэтому вдвойне боязно. Но все же попробую нормальное масло, а не эту воду C1. Еще раз спасибо!
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9.7.2015, 20:13
Сообщение #2633
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Общетеоретические выводы, безусловно, прекрасны.
Я же покушаюсь на основы ветки - каждый свежий приходящий будет видеть: по итогам дискуссии участники любят n1, n2,... nX
Да нет такой "ромашишки Любит-неЛюбит" (с)...
Пришли к пониманию (выводу), что рекомендуемое масло хорошо только для рекомендаторов, для Хозяев автомобилей желающих максимально долго не ремонтировать двигатель по причине его износа от изпользования "энергосберегающего масла" целесообразно изпользовать масла спецификаций А3/В4 или аналогичных им характеристик других производителей (см. табличку выше).
Условно хардкорными (лучше пока не нашли) маслами являются NGN Nord 5W30 и Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF.
Есть уникальное "компромиссное масло" (с) Mobil 1 ESP Formula 5W-30, которое чудесным образом соответствует спецификациям производителя, но имеет HTHS >3,5!.
Кстати его и есть смысл заливать в мотор с ДПФ, что-бы формально "остаться" в рамках требований производителя...)
Вот собственно и все. Это выжимки...
Однако уверен что прочитавшего эти строки что-то заинтересует и появится куча вопросов, на которые просто так не ответить, а хорошую серию статей для более-менее понятного освещения темы заваять пока не представляется возможным...(
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9.7.2015, 20:15
Сообщение #2634
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 218
Регистрация: 25.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12 737
Марка машины:
Машина другой марки
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Убедительно. Спасибо. Но с какой же целью, блин, тогда эти все допуски (913, 934)? Low saps и т д? Да, картер и сажевый не пересекаются, но теория, якобы зола забивает этот фильтр быстрее на полнозольных маслах.
"Теория и яко бы", это систематизированный потребительский маркетинг. А есть или нет, здравый смысл и моск.
Я сам тружусь с расходниками и держу своего потребителя на очень коротком и очень "золотом" поводке )) И даже когда по дружески предлагаю купить обычный литол по цене 3 руб/ведро, потребитель испуганно таращит глаза, тычет пальцем в мануал и просит реально "золотую" смазку для обычного ленточного конвейера. Да какие проблемы? Желание потребителя - закон )))
Допуски? Я купил баклашку Кока-Колы мыть на машине диски, (офигено отъедают всяку каку) а мои девчонки взяли ее и выпили.
Потому что есть "допуск" к потреблению. А то что написано пером... действует на сознание ))
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9.7.2015, 20:55
Сообщение #2635
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Вот добрый выпуск от Академига, уже наш Человек!))
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11.7.2015, 17:45
Сообщение #2636
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 265
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 22 512
Марка машины:
Вообще нет авто
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Весёлые товарищи из Автопассажа поинтересовались - не боюсь ли я лить не рекомендованное масло? %)
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11.7.2015, 17:58
Сообщение #2637
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 218
Регистрация: 25.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12 737
Марка машины:
Машина другой марки
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Есть уникальное "компромиссное масло" (с) Mobil 1 ESP Formula 5W-30, которое чудесным образом соответствует спецификациям производителя, но имеет HTHS >3,5!.
Кстати его и есть смысл заливать в мотор с ДПФ, что-бы формально "остаться" в рамках требований производителя...)
Вот собственно и все. Это выжимки...
Еще одна выжимка.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6830/162195...031_5c06e1d_XXL
не любит эта марка температуры
и для сравнения Тотал 10W40 http://img-fotki.yandex.ru/get/6406/162195...58_373838b8_XXL
или наш Татнефть http://img-fotki.yandex.ru/get/6604/162195...54_5ea1a7c2_XXL
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11.7.2015, 19:16
Сообщение #2638
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Еще одна выжимка.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6830/162195...031_5c06e1d_XXL
не любит эта марка температуры
и для сравнения Тотал 10W40 http://img-fotki.yandex.ru/get/6406/162195...58_373838b8_XXL
или наш Татнефть http://img-fotki.yandex.ru/get/6604/162195...54_5ea1a7c2_XXL
Не спора ради, но методологической правильности для: Сравнивать Mobil 1 ESP Formula 5W-30 нужно именно с рекомендованным маслом...)
Понятное дело, что мощные масла (с) имеют выдающиеся характеристики, за что мы их и ценим!)
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11.7.2015, 19:20
Сообщение #2639
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Весёлые товарищи из Автопассажа поинтересовались - не боюсь ли я лить не рекомендованное масло? %)
А у этих "Весельчаков А" можно попросить официальную (от них самих, либо от представительства или от ЯЛР) "гумагу" запрещающую (или как-то по другому ограничивающее ) изпользовать не рекомендованные масла?)
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11.7.2015, 19:32
Сообщение #2640
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 033
Регистрация: 5.10.2014
Из: липецк обл
Пользователь №: 76 328
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Добрый день! Подскажите пожалуйста какое масло лить в D4 3л.? В книжке написано 5W-30, WSS-M2C934-B, ОД говорят 5W-30, WSS-M2C913-B.???
я на д 3 заливал пентосин 5 40 почти 150 т км проехал и щас тыщ примерно 50 зять на этом же масле ездит;и сейчас в д4 2и7 уже 125 т км лью это масло
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