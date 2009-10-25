 Какое масло лить в D4?

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Сообщений: 51

Регистрация: 21.9.2010

Пользователь №: 20 216



Марка машины:

LR4/DISCOVERY 4





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Группа: Член КлубаСообщений: 51Регистрация: 21.9.2010Пользователь №: 20 216LR4/DISCOVERY 4

Цитата(Пит @ 9.7.2015, 21:07)

Если стоит, прошу ответить, масло находится в картере, сажевый находится в выхлопной системе двигателя. Каким образом они пересекаются, т.е. физически влияют и взаимодействуют друг на друга? Ответ на поверхности - ни каким )))

Лейте любое стойкое, "мощное" масло, которое максимально защитит двигатель от нагрузок и будет содержать его в идеальной чистоте.

у меня на bmw стоял сажевый фильтр. Так он за три года эксплуатации, даже от соляры, продукты горения которой его ежесекундно якобы убивают, ни разу не вкл. в принудительный прожиг, не говоря уже, о каком то взаимодействии его с моторным маслом. Которое плещется внутри двигателя. Моторное масло сколько залилось, столько и слилось, все точно до грамма. Разумеется, если оно качественное, а не склонное к угару. А, если оно все же НЕ качественное и горит, то бензиновый движки от фольца или бмв, где жор (на рекомендованном масле ) достигает несколько литров на 10 тыс км. пробега , (рука/лицо) сажевый все равно выхаживает до 150 тыс км. т.е примерно около 10 лет ))) У Вас стоит сажевый фильтр???Если стоит, прошу ответить, масло находится в картере, сажевый находится в выхлопной системе двигателя. Каким образом они пересекаются, т.е. физически влияют и взаимодействуют друг на друга? Ответ на поверхности - ни каким )))Лейтестойкое, "мощное" масло, которое максимально защитит двигатель от нагрузок и будет содержать его в идеальной чистоте.у меня на bmw стоял сажевый фильтр. Так он за три года эксплуатации, даже от соляры, продукты горения которой его ежесекундно якобы убивают, ни разу не вкл. в принудительный прожиг, не говоря уже, о каком то взаимодействии его с моторным маслом. Которое плещетсядвигателя. Моторное масло сколько залилось, столько и слилось, все точно до грамма. Разумеется, если оно качественное, а не склонное к угару. А, если оно все же НЕ качественное и горит, то бензиновый движки от фольца или бмв, где жор (на рекомендованном масле) достигает несколько литров на 10 тыс км. пробега , (рука/лицо) сажевый все равно выхаживает до 150 тыс км. т.е примерно около 10 лет )))

Убедительно. Спасибо. Но с какой же целью, блин, тогда эти все допуски (913, 934)? Low saps и т д? Да, картер и сажевый не пересекаются, но теория, якобы зола забивает этот фильтр быстрее на полнозольных маслах. Поэтому и сомненья. Мой авто с Европы с сажевым. Был Disco 3 Eur3, так до сих пор по вашей же рекомендации на Delvac и счастлив до сих пор. Я его продал другу, поэтому он рядом. У почти всех людей 3,0 дизеля в России без сажевого фильтра, и то народ про масло в сомнениях, а у меня с фильтром, поэтому вдвойне боязно. Но все же попробую нормальное масло, а не эту воду C1. Еще раз спасибо! Убедительно. Спасибо. Но с какой же целью, блин, тогда эти все допуски (913, 934)? Low saps и т д? Да, картер и сажевый не пересекаются, но теория, якобы зола забивает этот фильтр быстрее на полнозольных маслах. Поэтому и сомненья. Мой авто с Европы с сажевым. Был Disco 3 Eur3, так до сих пор по вашей же рекомендации на Delvac и счастлив до сих пор. Я его продал другу, поэтому он рядом. У почти всех людей 3,0 дизеля в России без сажевого фильтра, и то народ про масло в сомнениях, а у меня с фильтром, поэтому вдвойне боязно. Но все же попробую нормальное масло, а не эту воду C1. Еще раз спасибо!

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