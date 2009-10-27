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Какое масло лить в D4?
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Какое масло лить в D4?
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25.7.2015, 8:42
Сообщение #2731
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Сейчас залил Mobil ESP и машина стала "тупая", до этого было залито Total Future чего то там А5 и просто пуля. Что ещё заметил, стал включатся вентилятор, раньше я его не слышал, за 3 года. Снова появился вой турбины.
Дорогие Коллеги, если вас не затруднит, прилагайте к подобным сообщениям хоть какое-то "документальное-числовое" подтверждение, пожалуйста...)
С одной стороны мы мы изследуем количество "микрограммов металлов" в масляной отработке, а с другой "мегапарсеки" для нас приемлемые допуски!)))
З.Ы. Сообщение Горячо Любимого Коллеги EAl взято как "просто" образец...)
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25.7.2015, 11:22
Сообщение #2732
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 554
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 62 626
Номер машины:
7**
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Ни одного задира за 100 мото/часов - намазано Castrol ом! Презервативы Дюрекс.
Не понял, это у презервативов Дюрекс намазанных Castrol ом ни одного задира?
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25.7.2015, 11:32
Сообщение #2733
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 554
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 62 626
Номер машины:
7**
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Mobil Delvac 5W-40
Mobil Delvac SHC 5W-40 (Супер мощный полнозольник)
Mobil Super 5W-40
Mobil ESP 5W-30 (менять почаще, т.к. низкозольник)
Motul X-Cess 5W-40 (цена не соотв качеству)
Aral SuperTronic 0W-40 (Низкозольник, но держит щелочное)
Gulf Formula G 0W-30
Idemitsu Zepro CF 5W-40 (Супер мощный полнозольник)
Да, NGN точно забыл упомянуть.
Особенно из их линейки выделяются, кмк, два продукта:
NGN Nord 5W-30
NGN Synergy 0W-40
Однако, тот список был замеченных в использовании масел, а не рекомендуемых...
Если делать список рекомендуемых именно, то он будет вот таким, кмк:
Mobil Delvac SHC 5W-40 (Супер мощный полнозольник)
Mobil Super 5W-40
Mobil 1 0W-40 (не ESP!!!!!)
Aral SuperTronic 0W-40 (Низкозольник, но держит щелочное)
он же
Castrol EDGE 0W-40 C3
Aral SuperSynth 0W-40
он же
Castrol 0W-40 A3/B4
Aral SuperTronic G 0W-30
он же
Castrol EDGE 0W-30
Gulf Formula G 0W-30
NGN Nord 5W-30
NGN Synergy 0W-40
Idemitsu Zepro CF 5W-40 (Супер мощный полнозольник)
Как то так...
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25.7.2015, 11:48
Сообщение #2734
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 554
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 62 626
Номер машины:
7**
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Еще для регионов с теплым климатом, вот это Idemitsu Zepro Diesel DH/CF 10W-30
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25.7.2015, 12:02
Сообщение #2735
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Да, NGN точно забыл упомянуть.
....
Однако, тот список был замеченных в использовании масел, а не рекомендуемых...
....
Для этого Коллеги и Друзья и живут, что-бы поддержать-подкорректировать в случае чего...)
Юр, не занудства ради, но таки точности для - NGN Nord таки изпользуют (ли) несколько Человек, у нас даже результаты анализов отработки его широко обсуждались и уяснялись...)
Вдогонку - список рекомендованных вобщем-то применим к любому автомобилю с дизельным двигателем и без сажевого фильтра, так ведь получается?
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25.7.2015, 14:38
Сообщение #2736
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Группа: Член Клуба (500)
Сообщений: 534
Регистрация: 12.4.2013
Пользователь №: 54 244
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407
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Я же не лаборатория! Что я могу добавить, заправка та же, расход особо не изменился. Едет нормально, но вот абгоны стали даваться сложнее, т.е. мотор дольше раскручивается. Может и не масло виновато, но было всё хорошо, пока не сменил масло.
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25.7.2015, 15:45
Сообщение #2737
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
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**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Вот приводил отрывок из одной стати в соседней ветке:
Цитата
Традиционно многие водители в нашей стране перед чиповкой замеряют секундомером скорость разгона автомобиля с места, чтобы в последующем после чип-тюнинга повторить замер для определения прибавки мощности автомобиля. Но, к сожалению, подобные замеры не достоверные, так как добиться совершенно одинаковых условий при разгоне практически не возможно. Ведь для этого необходимы одинаковые погодные условия, одинаковый уровень и качество топлива, и многое другое.
Самое надежное проверить автомобиль на специальном стенде, который определяет реальную мощность автомашины. Но, к сожалению это процедура не дешевая. Стоимость в среднем по России от 3500 до 7000 рублей. Но для того, чтобы достоверно определить прибавила ли автомашина мощности с помощью чиповки, необходимо провести замер силы до модернизирования электронного оборудования управления двигателем, и после, а это уже совсем не маленькая сумма.
Для того, чтобы сэкономить денежные средства на определение мощности автомобиля можно применить специальные устройства определяющие мощность автомобиля при разгоне. К примеру одним из самых популярных приборов замеряющий динамические характеристики автомобиля стал прибор Sprint SG-2.
Его стоимость от 365 долларов США. С помощью него можно сделать точные замеры динамических возможностей автомобиля. По сравнению с измерениями на электронном дорогом стенде, этот прибор гораздо дешевле. Плюс ко всему многие автосервисы в России предлагают за небольшую плату сделать замеры разгона автомобиля или просто сдают устройство в аренду.
Слова "Чиповку" и "Чип-тюнинг" в нашем варианте нужно заменить на "замена масла"...)
Приведены аж целых три инструментальных метода! Самый неточный - самый простой и дешевый, но это хоть что-то...
Идеальный вариант - стенд измеряющий мощность и момент.
Мы сейчас изпользуем один из самых дешевых качественных методов измерений - изменение расхода топлива.
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25.7.2015, 20:09
Сообщение #2738
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 3 739
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12 837
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Не понял, это у презервативов Дюрекс намазанных Castrol ом ни одного задира?
Да.
С каким генным материалом приходится общаться.... Где чувство юмора?
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25.7.2015, 20:40
Сообщение #2739
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 554
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Пользователь №: 62 626
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Где чувство юмора?
Это с юмором написано и было ))). Слишком тонко, видимо )
Смешно показалось как ты написал про задиры, презервативы и Кастрол ))) все вместе )
Три мужика, Амазонка... Одиноко им, наверное... Да и делать нечего...
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25.7.2015, 20:45
Сообщение #2740
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 554
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 62 626
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LR4/DISCOVERY 4
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Цитата(schelter @ 25.7.2015, 11:32)
Вдогонку - список рекомендованных вобщем-то применим к любому автомобилю с дизельным двигателем и без сажевого фильтра, так ведь получается?
Я б сказал что для всех, вне зависимости от присутствия или отсутствия сажевого...
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