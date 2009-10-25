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Какое масло лить в D4?
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Какое масло лить в D4?
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29.9.2015, 19:59
Сообщение #3161
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Кстати о наличии молибдена в С2 масле.
Кто нибудь может пояснить зачем в масле с низким HTHS которое "по идее" дает само по себе экономию, еще добавлен модификатор трения предназначенный в том числе для снижения трения и разхода топлива?!)
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29.9.2015, 22:22
Сообщение #3162
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 218
Регистрация: 25.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12 737
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Машина другой марки
История благодарностей
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Кстати о наличии молибдена в С2 масле.
Кто нибудь может пояснить зачем в масле с низким HTHS которое "по идее" дает само по себе экономию, еще добавлен модификатор трения предназначенный в том числе для снижения трения и разхода топлива?!)
модификаторы трения компенсируют "водянистость" масла этой группы, т.е. доп. защита. W20 по моему все с молибденом ? Для этой же цели и юбку поршня покрывают модификатором трения, плюс риски насечки, для удержания масла. Для случая когда нет гидродин. трения, что бы он шкреб об стенку цилиндра этим составом. Поэтому сороковку когда заливаешь, двигатель затихает, трение контакт идет через масл. пленку, поршня "всплывают" на гидродинамике..
Прикрепленные изображения
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29.9.2015, 23:27
Сообщение #3163
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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модификаторы трения компенсируют "водянистость" масла этой группы, т.е. доп. защита. W20 по моему все с молибденом ? Для этой же цели и юбку поршня покрывают модификатором трения, плюс риски насечки, для удержания масла. Для случая когда нет гидродин. трения, что бы он шкреб об стенку цилиндра этим составом. Поэтому сороковку когда заливаешь, двигатель затихает, трение контакт идет через масл. пленку, поршня "всплывают" на гидродинамике..
Тааак!)
Тогда второй вопрос (если сильно не возражаешь), если в этом чудо "экологическом" масле убрать молибден, будет ли экономия топлива заявляемая радетелями "за экологию"?
Когда я пользовался первый раз присадкой к маслу, а на самом деле как раз модификатором трения (дисульфид молибдена) то получающаяся экономия топлива подтверждалась необходимостью уменьшения оборотов холостого хода посредством регулировочного винтика в карбюраторе, причем такую процедуру проделывали все Коллеги решившиеся на этот "скримент с присадкой" ...)
К чему я привел эти воспоминания "старины глубокой" - потому как на своем опыте убедился что молибден в масле реально уменьшает разход топлива...
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30.9.2015, 1:18
Сообщение #3164
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 218
Регистрация: 25.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12 737
Марка машины:
Машина другой марки
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Тааак!)
Тогда второй вопрос (если сильно не возражаешь), если в этом чудо "экологическом" масле убрать молибден, будет ли экономия топлива заявляемая радетелями "за экологию"?
Когда я пользовался первый раз присадкой к маслу, а на самом деле как раз модификатором трения (дисульфид молибдена) то получающаяся экономия топлива подтверждалась необходимостью уменьшения оборотов холостого хода посредством регулировочного винтика в карбюраторе, причем такую процедуру проделывали все Коллеги решившиеся на этот "скримент с присадкой" ...)
К чему я привел эти воспоминания "старины глубокой" - потому как на своем опыте убедился что молибден в масле реально уменьшает разход топлива...
теоретически, да, аж на целых 1.5 до 0.5 % (по мере старения масла) по сравнению с "древним"маслом 15W40, это официальные данные производителя масел.
Модификаторы снижают трение и повышают мощность, объяснение этому простое. в механизмах ГРМ, и в р-не верх. поршевого кольца, происходит контактное, полусухое трение, модификаторы ее нивелируют, т.ч. ни какого чуда, чистая физика ))
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30.9.2015, 1:25
Сообщение #3165
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 112
Регистрация: 16.2.2010
Из: Ленинграда
Пользователь №: 15 314
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
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Mobil 1 0w40, из опыта др клубов, очень надежное универсальное масло ))
Важное даже не Mobil , не 1, не 0 , а W40 . А вот W30- смерть дизеля во благо кошельков экологов. Кто хочет проверить - встретимся еще через 100 тыс .
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30.9.2015, 10:14
Сообщение #3166
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
Номер машины:
**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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теоретически, да, аж на целых 1.5 до 0.5 % (по мере старения масла) по сравнению с "древним"маслом 15W40, это официальные данные производителя масел.
Модификаторы снижают трение и повышают мощность, объяснение этому простое. в механизмах ГРМ, и в р-не верх. поршевого кольца, происходит контактное, полусухое трение, модификаторы ее нивелируют, т.ч. ни какого чуда, чистая физика ))
При снижении трения модификаторами произходит экономия топлива - это мы "как-бы" экспериментально проверили.
Вопрос в следующем: если из "энергосберегающего" С2 убрать молибден, будет ли оно сберегать топливо?
Мое предположение, что нет, именно из-за наличия модификатора в масле это "энергосбережение" и произходит...
В качестве фактуры, пусть и косвенно подтверждающей предположение, предлагаю изпользовать следующую логику: если во всех, доступных нам для разсмтрения "анализов" энергосберегающих масел будет присутствовать какой либо модификатор трения, то "это жжж" (с) неспроста...))
Потому как возникает вопрос: зачем тратиться на модификаторы снижающие трение (разход топлива), если само масло должно с этим чудесно справляться по заверениям производителей.
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30.9.2015, 10:32
Сообщение #3167
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 159
Регистрация: 9.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 40 281
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**9
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Важное даже не Mobil , не 1, не 0 , а W40 . А вот W30- смерть дизеля во благо кошельков экологов. ....
В качестве алаверды-дополнения: W40 - как-бы гарантия наличия моторосберегающего HTHS у изпользуемого масла...)
Ну и с кошельком экологов тут не все так просто, потому как в выигрыше производители (их хозяева), "экология" это ширма для нового направления продаж.
Если разсмотреть всю мировую отрасль, автомобилестроение и относящуюся к ней нефтепереработку, как единое предприятие, где разные фирмы разных стран являются по сути цехами, то становится понятно как может создаваться прибыль настоящему хозяину этих цехов-фирм. Пусть цех про производству моторов DT-20 работает даже в 0 (ну или в убыток), прибыль идет за счет продажи свермаржинального "энергосберегающего" масла производимого другими цехами... Ведь потребитель с удовольствием меняет масло раз в 5500-6000, фактически в два раза увеличивая объемы продаж!
Вот такой он глобализЬм, однако...
З.Ы. для сомневающихся - есть работы (серьезные изследования, как наших специалистов, так и зарубежных) по поиску "ядра" глобальной "экономики" и есть наименования компаний вполне себе конкретных, которые действуют конечно-же и в нашей стране...
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30.9.2015, 11:39
Сообщение #3168
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 181
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 34 480
Номер машины:
909
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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А как масло, МОБИЛ ТУРБО ДИЗЕЛЬ ТРАКТ? В Д-3 лью с 20 тысяч пробега, полет нормальный уже 240 000 км. Беру Д-4 тоже самое хочу лить или на ESP-Формула перейти!!!
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30.9.2015, 11:52
Сообщение #3169
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 218
Регистрация: 25.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12 737
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Машина другой марки
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А как масло, МОБИЛ ТУРБО ДИЗЕЛЬ ТРАКТ? В Д-3 лью с 20 тысяч пробега, полет нормальный уже 240 000 км. Беру Д-4 тоже самое хочу лить или на ESP-Формула перейти!!!
.
хорошее прочное масло, для коммерческого транспорта, для работяг, тем более если есть положительный результат
— Mоторное масло MOBIL Mobil 1 Turbo diesel является продуктом с коэффициентом вязкости 5W-40 и рекомендуется ExxonMobil для применения, где указаны смазочные масла 5W-30, 10W-30 и 15W-30. Ознакомьтесь с руководством пользователя касательно особых рекомендаций производителя, которые могут потребоваться для сохранения гарантии.
— Mоторное масло Mobil 1 Turbo diesel рекомендуется использовать в грузовых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями и внедорожниках производства Ford, GM и Daimler Chrysler.
— Mоторное масло Mobil 1 Turbo diesel также соответствует требованиям для дизельных двигателей производства Cummins, Powerstoke, Duramax и Navistar — для применения в грузовых автомобилях больших по размеру и более тяжелых, как например, развозных автофургонах и автомобилях коммунальных служб.
— Mоторное масло Mobil 1 Turbo diesel полностью совместимо со стандартными моторными маслами.
Спецификации и одобрения.
— Mоторное масло Mobil 1 Turbo diesel отвечает или превышает следующие промышленные спецификации и спецификации производителей:
Стандарты API для бензиновых двигателей SM,SL,SJ
Стандарты API для дизельных двигателей CJ, CI-4 PLUS,CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
Стандартные свойства Mobil Turbo diesel. Класс по SAE 5W-40
Вязкость, ASTM D 445
Сантистоксы, при 40ВєC 102
Сантистоксы, при 100ВєC 14.8
Коэффициент вязкости, ASTM D 2270 151
Сульфатированная зола, % по весу, ASTM D 874 0,95 (малозольник)
Всего оснований №, мг KOH/г, ASTM D 2896 12
Температура застывания, ВєC, ASTM D 97 —45
Температура вспышки, ВєC, ASTM D 92 215
HTHS вязкость, мПа • с @ 150ВєC (ASTM D4683) 3.8
такое же, как и Делвак, единственное что имеет допуск к двигателям с сажевым фильтром. допуск API CJ-4, чутка снижено содержание присадок и заменены на органику. И наверное морока купить в РФ, масло для рынка США.?
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS...ruck_5W-40.aspx
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30.9.2015, 12:00
Сообщение #3170
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 181
Регистрация: 24.10.2011
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Пользователь №: 34 480
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Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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такое же, как и Делвак, единственное что имеет допуск к двигателям с сажевым фильтром. допуск API CJ-4, чутка снижено содержание присадок и заменены на органику. Единственное, наверное, что морока купить в РФ?
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Купить проблемы нет! Так лить его в д-4 3.0 литра?
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