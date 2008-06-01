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Расход масла Д4 3,0
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Расход масла Д4 3,0
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18.8.2013, 17:32
Сообщение #61
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 3 742
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12 837
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Спасибо за ответ, но чтот у меня уже крыша едет!
Castrol EDGE Professional C1 5W-30 соответствет WSS-M2C934-B.
Как тут многие указывали, для машин без сажевого фильтра, коими являются все машины, официально поставляемые в РФ,требуется масло с допуском 913-С.
Таким образом у кастрюля сейчас с таким допуском Magnatec 5W-30 A5, ну или его устаревшая модель А1.
Чую, что толком ни кто не знает что изначально ЛР льет в наши движки на заводе. Видимо действительно правильнее мне будет докупить к уже имеющимся двум литрам Magnatec 5W-30 A5 еще 4 литра и заменить масло целиком, а не доливать и бояться что доливаю "не то". В общем-то я раньше всегда после обкатки масло менял. На паре последних машин разленился.
Я плохо отношусь к Castrol Magnatec.
Предлагаю почитать форум _http://www.oil-club.ru/forum/
Чем Вам С1 WSS-M2C934-B не нравится? Какая разница есть DPF или нет? Масло зачетное.
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18.8.2013, 18:02
Сообщение #62
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 453
Регистрация: 1.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3 507
Марка машины:
LR5/DISCOVERY 5
История благодарностей
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Я плохо отношусь к Castrol Magnatec.
Предлагаю почитать форум _http://www.oil-club.ru/forum/
Чем Вам С1 WSS-M2C934-B не нравится? Какая разница есть DPF или нет? Масло зачетное.
Да я не спорю, что оно могет и лучше. Но я уже взял 2 литра Магнатека, руководствуясь этим самым "допуском 913-С".
Вот теперь чешу репу - можно ли его доливать в новый авто, или лучше докупить 4 литра и заменить целиком у неофициалов. Думаю, что 6-7 тыс и на Магнатеке можно отъездить до первого ТО... Так что склоняюсь к полной замене при пробеге около 6-7 тыс км.
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18.8.2013, 18:20
Сообщение #63
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 453
Регистрация: 1.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3 507
Марка машины:
LR5/DISCOVERY 5
История благодарностей
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Упс, сорри! Посмотрел... Не 2, а 4 литра купил! Посмотрел по коду на упаковке, получается изготовитель Германия. И это при том, что в нете нашел вот такое:
"По поводу покупки, в магазинах России ты сможешь купить CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 только изготовленный на Российском заводе, Европейсое масло для продажи запрещено ввозить в Россию после начала работы завода в России. CASTROL сделанный в России это зло, оно низкого качества и на просторах интернета уже много информации как оно портит двигатели. Купить хорошее масло CASTROL можно только у официальных дилеров Ford, потому как для них масло поставляется из Европы самим Фордом. В магазинах России не возможно купить CASTROL из Европы"
ХЗ кому верить? Что у меня? Масло из Германии, ввезенное неофициальным путем, но с инфой по русски/украински на этикетке, или подделка?
Упаковка вот такая:
http://www.avtovzglyad.ru/article/2013/05/...natec-5w30.html
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18.8.2013, 18:45
Сообщение #64
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 3 742
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12 837
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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Упс, сорри! Посмотрел... Не 2, а 4 литра купил! Посмотрел по коду на упаковке, получается изготовитель Германия. И это при том, что в нете нашел вот такое:
"По поводу покупки, в магазинах России ты сможешь купить CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 только изготовленный на Российском заводе, Европейсое масло для продажи запрещено ввозить в Россию после начала работы завода в России. CASTROL сделанный в России это зло, оно низкого качества и на просторах интернета уже много информации как оно портит двигатели. Купить хорошее масло CASTROL можно только у официальных дилеров Ford, потому как для них масло поставляется из Европы самим Фордом. В магазинах России не возможно купить CASTROL из Европы"
ХЗ кому верить? Что у меня? Масло из Германии, ввезенное неофициальным путем, но с инфой по русски/украински на этикетке, или подделка?
Упаковка вот такая:
http://www.avtovzglyad.ru/article/2013/05/...natec-5w30.html
4 раза менял масло Castrol C1. На этикетках Бельгия или Германия.
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18.8.2013, 18:57
Сообщение #65
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 453
Регистрация: 1.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3 507
Марка машины:
LR5/DISCOVERY 5
История благодарностей
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4 раза менял масло Castrol C1. На этикетках Бельгия или Германия.
Спасибо, успокоили!
Ради интереса написал вопрос по месту производства масел дилеру Кастрол. Если ответят - размещу тут информацию.
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18.8.2013, 18:58
Сообщение #66
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 3 742
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12 837
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Спасибо, успокоили!
Ради интереса написал вопрос по месту производства масел дилеру Кастрол. Если ответят - размещу тут информацию.
Будем ждать.
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19.8.2013, 13:25
Сообщение #67
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 105
Регистрация: 22.8.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 4 962
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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Карочи. В мильенный раз-
наливай/доливай всегда вот это масло- http://www.motul.com/ru/ru/products/51?f%5...f%5Brange%5D=25
И будет щастье. Аминь.
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19.8.2013, 18:15
Сообщение #68
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 474
Регистрация: 27.12.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 22 774
Номер машины:
249
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Уважаемый zyrbagan! А устроит ответ представительства Кастрола в России двухлетней давности - ______________.pdf ( 76,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Или что-то изменилось за два года?
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19.8.2013, 22:46
Сообщение #69
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 626
Регистрация: 19.8.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 32 496
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Для статистики:
меняю масло у ОД по регламенту 11-13 т.км. Масло Castrol EDGE Professional от ОД (чтоб не сняли с гарантии в случае чего по вопросу вадидности - сложно потом доказывать, ИМХО) фильтра привожу свои (LR).
По спецификации масла надо глянуть накладные (если надо ?).
"Усадка" на первой замене порядка 500 мл., дальше - порядка 100-200 мл.
Двигатель 3.0 249 л.с. пробег 42 т.км почти два года без пары месяцев. Полет нормальный. Ни зимой ни летом проблем не испытывал.
ТТТ.
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19.8.2013, 22:58
Сообщение #70
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Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 3 742
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12 837
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Уважаемый zyrbagan! А устроит ответ представительства Кастрола в России двухлетней давности - ______________.pdf ( 76,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Или что-то изменилось за два года?
Нет. Ничего не изменилось за прошедшие два года. Можно лить и то и другое масло. Я лью С1.
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