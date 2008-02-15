







Группа: Член Клуба (100)

Сообщений: 139

Регистрация: 4.4.2013

Из: Москва

Пользователь №: 53 890

Номер машины:

917



Марка машины:

LR4/DISCOVERY 4





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Группа: Член Клуба (100)Сообщений: 139Регистрация: 4.4.2013Из: МоскваПользователь №: 53 890917LR4/DISCOVERY 4





Делюсь опытом. Но не с целью дать полную инструкцию, а в помощь тем, кто соберется проделывать эту процедуру сам.

Тем, кто «не дружит с электроникой» прямая дорога к партнерам клуба, которые сделают за xxx рублей и yyy часов все за Вас. Но это не мой вариант ;)

Проделывалось на авто со штатной навигацией (монитор «большой») 2011MY. В последующих модельных годах медиа система претерпела изменения и могут быть нюансы (спасибо Лекзандер за подсказку).



Теория.

Видеоинтерфейс служит для вывода на штатный монитор изображения с других источников (блок навигации, парковочная камера, DVD плеер и т.п.).

Тип видеоинтерфейса зависит от способа подключения и штатной системы.

В случае Discovery 4 подключение производится путем «вживления» в сам монитор. По сути, видеоинтерфейс ставится «в разрыв провода» (это совсем на пальцах) по которому изображение поступает на дисплей, и либо пропускает «штатное изображение», либо прерывает его, коммутируя изображением с выбранного видеоисточника.

В случае Discovery 3 подключение производится по GVIF, привожу ссылку софорумчанина и очень советую к ознакомлению.

http://lr-club.com/index.php?showtopic=78757

Для Disco 4 этот способ не подходит, поскольку отдельного блока навигации просто нет, он интегрирован в монитор.

Также рекомендую к изучению этот документ (на английском). Ну хотя бы картинки посмотреть…

Discovery_III_Multimedia_Installation_v1_2.pdf



Оборудование.

MyDean отверг сразу – неадекватная розничная ценовая политика, отсутствие нормальных технических описаний на оборудование, не говоря о схемах инсталляции, тугая техническая поддержка.



Поиск привел на

Не могу не написать пару хороших слов, или, даже, предложений. Если и говорить о том, как правильно должна работать консультация продавцов и тех.поддержки, то могу смело рекомендовать. Помогли окончательно определиться с оборудованием и, в будущем, – в процессе инсталляции – нормально и оперативно проконсультировали по возникшим нюансам.

Вообще, тех.поддержка говорит на русском языке, поскольку они сидят «филиалом» в Украине. Оттуда же была и посылка, поскольку там находится европейский склад.

Скажу сразу, что с самим оборудованием проблем я не наблюдаю.



Видеоинтерфейс (под Land Rover Discovery 4)

http://car-solutions.com/en/car-video-inte...discovery-4.php



Блок навигации KD-900

http://car-solutions.com/en/kd-900-navigation-box.php

Блок выбрал самый простой, поскольку кроме работающей навигации мне дополнительно ничего не нужно (например, воспроизведение фильмов и т.п.), но с характеристиками, достаточными для работы современных программ на WinCE. 500 MHz, RAM 128 MB, WIN CE 6.0, Sirf Atlas V пока хватает.

В будущем подумал бы о платформе на базе Android, например

http://car-solutions.com/en/cs9900-navigat...em-monitors.php



Да, кстати, найдите 2 отличия KD-900 от MyDean, наклейка не в счет

http://www.mydean.ru/catalog/video_interfa...ox/MyDean_9012/



Камера заднего вида Intro VDC-18

http://intro-online.ru/item395





Для подключения питания советую приобрести (я заказывал на dx.com) коннекторы в блок предохранителей, это очень удобно

http://dx.com/p/add-a-circuit-blade-fuse-h...all-size-117728



И как показала практика клипсы в LandRover для крепления пластиковых деталей салона достаточно хрупкие, советую иметь под рукой запас из нескольких штучек

EYC500090



Провода, соединители, изоленту и инструмент я не описываю, это само собой разумеется и имеется в хозяйстве…





Next slide, please... В один из летних субботних дней дошли руки дооборудовать машинку видеоинтерфейсом для подключения через него нормальной навигации с пробками и камерой заднего вида.Делюсь опытом. Но не с целью дать полную инструкцию, а в помощь тем, кто соберется проделывать эту процедуру сам.Тем, кто «не дружит с электроникой» прямая дорога к партнерам клуба, которые сделают за xxx рублей и yyy часов все за Вас. Но это не мой вариант ;)Проделывалось на авто со штатной навигацией (монитор «большой») 2011MY. В последующих модельных годах медиа система претерпела изменения и могут быть нюансы (спасибоза подсказку).Видеоинтерфейс служит для вывода на штатный монитор изображения с других источников (блок навигации, парковочная камера, DVD плеер и т.п.).Тип видеоинтерфейса зависит от способа подключения и штатной системы.В случае Discovery 4 подключение производится путем «вживления» в сам монитор. По сути, видеоинтерфейс ставится «в разрыв провода» (это совсем на пальцах) по которому изображение поступает на дисплей, и либо пропускает «штатное изображение», либо прерывает его, коммутируя изображением с выбранного видеоисточника.В случае Discovery 3 подключение производится по GVIF, привожу ссылку софорумчанина и очень советую к ознакомлению.Для Disco 4 этот способ не подходит, поскольку отдельного блока навигации просто нет, он интегрирован в монитор.Также рекомендую к изучению этот документ (на английском). Ну хотя бы картинки посмотреть…MyDean отверг сразу – неадекватная розничная ценовая политика, отсутствие нормальных технических описаний на оборудование, не говоря о схемах инсталляции, тугая техническая поддержка.Поиск привел на http://car-solutions.com Не могу не написать пару хороших слов, или, даже, предложений. Если и говорить о том, как правильно должна работать консультация продавцов и тех.поддержки, то могу смело рекомендовать. Помогли окончательно определиться с оборудованием и, в будущем, – в процессе инсталляции – нормально и оперативно проконсультировали по возникшим нюансам.Вообще, тех.поддержка говорит на русском языке, поскольку они сидят «филиалом» в Украине. Оттуда же была и посылка, поскольку там находится европейский склад.Скажу сразу, что с самим оборудованием проблем я не наблюдаю.Блок выбрал самый простой, поскольку кроме работающей навигации мне дополнительно ничего не нужно (например, воспроизведение фильмов и т.п.), но с характеристиками, достаточными для работы современных программ на WinCE. 500 MHz, RAM 128 MB, WIN CE 6.0, Sirf Atlas V пока хватает.В будущем подумал бы о платформе на базе Android, напримерДа, кстати, найдите 2 отличия KD-900 от MyDean, наклейка не в счетДля подключения питания советую приобрести (я заказывал на dx.com) коннекторы в блок предохранителей, это очень удобноИ как показала практика клипсы в LandRover для крепления пластиковых деталей салона достаточно хрупкие, советую иметь под рукой запас из нескольких штучекПровода, соединители, изоленту и инструмент я не описываю, это само собой разумеется и имеется в хозяйстве…Next slide, please...

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