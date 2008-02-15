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Установка видеоинтерфейса, навигации, камеры заднего вида, Hands made
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Установка видеоинтерфейса, навигации, камеры заднего вида, Hands made
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28.7.2013, 12:39
Сообщение #1
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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В один из летних субботних дней дошли руки дооборудовать машинку видеоинтерфейсом для подключения через него нормальной навигации с пробками и камерой заднего вида.
Делюсь опытом. Но не с целью дать полную инструкцию, а в помощь тем, кто соберется проделывать эту процедуру сам.
Тем, кто «не дружит с электроникой» прямая дорога к партнерам клуба, которые сделают за xxx рублей и yyy часов все за Вас. Но это не мой вариант ;)
Проделывалось на авто со штатной навигацией (монитор «большой») 2011MY. В последующих модельных годах медиа система претерпела изменения и могут быть нюансы (спасибо Лекзандер за подсказку).
Теория.
Видеоинтерфейс служит для вывода на штатный монитор изображения с других источников (блок навигации, парковочная камера, DVD плеер и т.п.).
Тип видеоинтерфейса зависит от способа подключения и штатной системы.
В случае Discovery 4 подключение производится путем «вживления» в сам монитор. По сути, видеоинтерфейс ставится «в разрыв провода» (это совсем на пальцах) по которому изображение поступает на дисплей, и либо пропускает «штатное изображение», либо прерывает его, коммутируя изображением с выбранного видеоисточника.
В случае Discovery 3 подключение производится по GVIF, привожу ссылку софорумчанина и очень советую к ознакомлению.
http://lr-club.com/index.php?showtopic=78757
Для Disco 4 этот способ не подходит, поскольку отдельного блока навигации просто нет, он интегрирован в монитор.
Также рекомендую к изучению этот документ (на английском). Ну хотя бы картинки посмотреть…
Discovery_III_Multimedia_Installation_v1_2.pdf
Оборудование.
MyDean отверг сразу – неадекватная розничная ценовая политика, отсутствие нормальных технических описаний на оборудование, не говоря о схемах инсталляции, тугая техническая поддержка.
Поиск привел на http://car-solutions.com.
Не могу не написать пару хороших слов, или, даже, предложений. Если и говорить о том, как правильно должна работать консультация продавцов и тех.поддержки, то могу смело рекомендовать. Помогли окончательно определиться с оборудованием и, в будущем, – в процессе инсталляции – нормально и оперативно проконсультировали по возникшим нюансам.
Вообще, тех.поддержка говорит на русском языке, поскольку они сидят «филиалом» в Украине. Оттуда же была и посылка, поскольку там находится европейский склад.
Скажу сразу, что с самим оборудованием проблем я не наблюдаю.
Видеоинтерфейс (под Land Rover Discovery 4)
http://car-solutions.com/en/car-video-inte...discovery-4.php
Блок навигации KD-900
http://car-solutions.com/en/kd-900-navigation-box.php
Блок выбрал самый простой, поскольку кроме работающей навигации мне дополнительно ничего не нужно (например, воспроизведение фильмов и т.п.), но с характеристиками, достаточными для работы современных программ на WinCE. 500 MHz, RAM 128 MB, WIN CE 6.0, Sirf Atlas V пока хватает.
В будущем подумал бы о платформе на базе Android, например
http://car-solutions.com/en/cs9900-navigat...em-monitors.php
Да, кстати, найдите 2 отличия KD-900 от MyDean, наклейка не в счет
http://www.mydean.ru/catalog/video_interfa...ox/MyDean_9012/
Камера заднего вида Intro VDC-18
http://intro-online.ru/item395
Для подключения питания советую приобрести (я заказывал на dx.com) коннекторы в блок предохранителей, это очень удобно
http://dx.com/p/add-a-circuit-blade-fuse-h...all-size-117728
И как показала практика клипсы в LandRover для крепления пластиковых деталей салона достаточно хрупкие, советую иметь под рукой запас из нескольких штучек
EYC500090
Провода, соединители, изоленту и инструмент я не описываю, это само собой разумеется и имеется в хозяйстве…
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28.7.2013, 12:45
Сообщение #2
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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Установка. Видеоинтерфейс
Комплект поставки
Откровенно говоря, основной проблемой для меня было разобрать переднюю панель с целью добраться до монитора, не сломав или погнув что-нибудь. Делал это первый раз и показать было некому.
Нашел инструкцию (авторство не знаю, но заочно спасибо), где все подробно расписано. Единственное, что не понял – цель снятия панели центрального тоннеля. Я снимал, но оставив ее не месте, как мне кажется, воздуховоды нормально сдергиваются.
installation_LR_D4.pdf
Инструкция по установке и настройке видеоинтерфейса
Car_video_interface_for_Land_Rover_Discovery_user_manual.pdf
Первым, что советуют во всех инструкциях – это отключить АКБ. В принципе, этого можно и не делать (я не делал ), оставив подключение питания на самый последний момент.
Салон после снятия монитора
Сам монитор, вид сзади
Если считать слева, то первый серый разъем у меня был не подключен. С большой вероятностью именно он используется для подключения «штатной» камеры навигации.
Монитор разбирается со стороны дисплея, после чего в 2 шлейфа, которыми этот дисплей подключается, ставится плата из комплекта видеоинтерфейса. Это описано в инструкции.
Так выглядит монитор после сборки – 2 новых «хвоста». Один на изображение, второй – тачскрин.
Сам блок видеоинтерфейса я разместил за крайним правым воздуховодом (воздуховод просто сдергивается), поскольку необходимо было иметь к нему доступ на период тестовой эксплуатации.
Провода к нему нормально протягиваются за верхним бардачком (я его снимал, так удобнее).
Видеонитерфейс для переключения видеовходов обладает выносной кнопкой, для настройки есть пульт и, соответственно, ИК-приемник. Эти штучки поставил справа от водительской коленки.
Но для переключения в режим нештатной навигации видеоинтерфейсом предусмотрена возможность соединения с CAN шиной. Нажатие на кнопку NAV – смена видеовходов, нажатие других кнопок панели (HOME, AUDIO, …) – возврат в «штатное» меню.
CAN шина подходит не к самому монитору, а к блоку с аналоговыми часами. Это витая пара.
Для подключения использовал клеммы дабы обойтись без изоленты и если вдруг CAN не заработает, то иметь возможность оперативно отключить.
На самом видеоинтерфейсе необходимо проверить положение микропереключателей, иначе можно долго ломать голову «почему не показывает». Это тоже есть в инструкции на последней странице, но обычно ее никто не читает.
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28.7.2013, 12:49
Сообщение #3
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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Установка. Блок навигации.
Комплект поставки
Место установки - верхний бордачек.
Вид подключения – RGB.
Тут фото нет, опишу словами.
К видеоинтерфейсу идет провод RGB. На самом блоке навигации выставляется соответствующий режим (там их 2 – RGB или AV, но во втором случае качество, очевидно, хуже). Тип разъема на проводе от блока навигации подходит к типу разъема на видеоинтерфейсе, но необходимо проверить последовательность проводов. У меня были перепутаны.
Провод тачскрина соединяется с вживленным в монитор проводом.
Антенна GPS – вывел у правой передней стойки.
Динамик – дотянул до левой водительской коленки и поставил за отстегивающейся пластиковой панелью (под рулевой стойкой). Так на мой взгляд удобнее и звук идет водителю, а не в салон.
Чтобы все начало показывать, надо на видеоинтерфейсе выставить правильный режим (800x480, именно такое разрешение поддерживает блок навигации). Делается это на видеоинтерфейсе, режим «FACTORY MODE». В нем же можно отцентровать картинку, подвинув по вертикали/горизонтали.
Необходим режим «KD-918» чтобы было вот так (спасибо тех.поддержке)
а не так
На предыдущей картинке видна информация по прошивке блока, вот еще один снимок (это уже для тех кто в теме)
Было бы интересно увидеть то же самое с MyDean (интересно, что там внутри).
Расписывать что-то детальнее по блоку навигации в рамках данной темы смысла не имеет, поскольку это очень обширный и многогранный вопрос.
Но скажу, что требуемые мне программы – CityGuide 7.8, Навител 5.х (7ой еще не пробывал), iGo Primo работают нормально. Модем прикрутил (но без бубнов не получилось). Менюшку альтернативную поставил.
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28.7.2013, 12:53
Сообщение #4
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Установка. Камера заднего вида
Камера устанавливается вместо одного из плафонов освещения заднего номерного знака.
Что и как разобрать – написано и показано в англоязычной инструкции по ссылке выше.
Обращу внимание на следующие моменты:
- запитывал камеру не от фонарей заднего хода, а от провода на видеоинтерфейсе, на который подается +12В при включении передачи заднего хода (узнает блок об этом по CAN). Можно и по «старинке», но для этого надо в настройках видеоинтерфейса поменять параметр в том же «FACTORY MODE».
- в этом же режиме можно включить отображение и настроить положение статичных парковочных линий.
- видеокабель я использовал от другой камеры. Он удобен тем, что в него уже впаян провод питания. Иначе тянуть необходимо 2 кабеля (видео и питание), но это не сильно усложняет задачу
Итого. Бюджет
Деньги – около 20 т.руб. Актуальные цены можно посмотреть по ссылкам выше.
Время – порядка 8 часов с перерывом на обед и почесывание затылка
Документы, ссылки на которые давал в описании, также прикрепил в виде архива.
https://www.dropbox.com/s/lw484ginr68ogql/Manuals.zip
Вроде все.
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29.7.2013, 12:51
Сообщение #5
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 449
Регистрация: 1.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3 507
Марка машины:
LR5/DISCOVERY 5
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Спасибо за проделанный труд!
Попозже выложу снимок с экрана конфига MyDean 9082, но я практически уверен, что ваш прибор и Майдин 9012 - идентичные китайские поделкии. В 9082 вроде проц чуть шустрей.
Я ставил в "техсамыхсистемах". Конечно, цена/качество (как оборудования, так и установки) не шибко соответствуют. Но как-то не захотел лезть глубоко сам на гарантийной машине. Если бы ваш пост появился тут пораньше - всерьез бы задумался над тем, чтоб сделать все самостоятельно.
Еще хочу отметить, что надо запастись металлическими клипсами, на которых держатся панели торпеды. Они шибко любят при сдергивании отваливаться и "упрыгивать в глубину". Если потом нет нужды сильно глубоко разбирать - тяжело (или невозможно) их выудить.
В "системах" ставят под правый воздуховод блок навигации. Видеоинтерфейс - внизу где коробки рычаг/шайба.
Оболочку поставил свою, ибо та, что в Майдин - УГ. Собсно, там ничего особенного - как у всех аппаратов на ВинСЕ можно прикрутить свое меню по вкусу.
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29.7.2013, 19:30
Сообщение #6
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Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
История благодарностей
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Еще хочу отметить, что надо запастись металлическими клипсами, на которых держатся панели торпеды. Они шибко любят при сдергивании отваливаться и "упрыгивать в глубину". Если потом нет нужды сильно глубоко разбирать - тяжело (или невозможно) их выудить.
Есть такой момент, абсолютно согласен.
Минут 20 я потратил на попытки вытащить из недр торпеды клипсы от верхнего бардачка, когда снимал. Вытащил не все.
Вроде по каталогу они.
FYC500030 или FYC500040
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29.7.2013, 23:05
Сообщение #7
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Группа: Член Клуба
Сообщений: 33
Регистрация: 23.3.2013
Пользователь №: 53 172
Номер машины:
147
Марка машины:
RANGE ROVER SPORT Серия 2013
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Этот файл не скачать installation_LR_D4.pdf , дайте ссылку , пожалуйста.
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29.7.2013, 23:23
Сообщение #8
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Группа: Член Клуба
Сообщений: 33
Регистрация: 23.3.2013
Пользователь №: 53 172
Номер машины:
147
Марка машины:
RANGE ROVER SPORT Серия 2013
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30.7.2013, 15:58
Сообщение #9
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Группа: Член Клуба
Сообщений: 77
Регистрация: 15.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 883
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Минут 20 я потратил на попытки вытащить из недр торпеды клипсы от верхнего бардачка, когда снимал.
подскажите плз, как вынуть внутреннюю вставку верхнего бардачка (штатный монитор и все вокруг него снял, нужно получить доступ за корпус верхнего бардачка, но с какой стороны подступиться что-то не понимаю)?
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30.7.2013, 18:11
Сообщение #10
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Группа: Член Клуба
Сообщений: 45
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 50 877
Номер машины:
004
Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4
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Можно уточнить, насколько я понял, все ставилось на D4 2011 года? у меня 2013 года и там вроде как видеоинтерфейс другой нужен(типа http://car-fi.ru/gvif-vga.html ),(поскольку монитор какой-то другой, геморройный) или для win 6 и android такой, а для car pc другой? Кстати , что про car pc думаете?
я вот поглядываю в ту сторону ....
С уважением.
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