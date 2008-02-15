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> Установка видеоинтерфейса, навигации, камеры заднего вида, Hands made
Зодчий
сообщение 28.7.2013, 12:39
Сообщение #1




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

В один из летних субботних дней дошли руки дооборудовать машинку видеоинтерфейсом для подключения через него нормальной навигации с пробками и камерой заднего вида.

Делюсь опытом. Но не с целью дать полную инструкцию, а в помощь тем, кто соберется проделывать эту процедуру сам.
Тем, кто «не дружит с электроникой» прямая дорога к партнерам клуба, которые сделают за xxx рублей и yyy часов все за Вас. Но это не мой вариант ;)
Проделывалось на авто со штатной навигацией (монитор «большой») 2011MY. В последующих модельных годах медиа система претерпела изменения и могут быть нюансы (спасибо Лекзандер за подсказку).

Теория.
Видеоинтерфейс служит для вывода на штатный монитор изображения с других источников (блок навигации, парковочная камера, DVD плеер и т.п.).
Тип видеоинтерфейса зависит от способа подключения и штатной системы.
В случае Discovery 4 подключение производится путем «вживления» в сам монитор. По сути, видеоинтерфейс ставится «в разрыв провода» (это совсем на пальцах) по которому изображение поступает на дисплей, и либо пропускает «штатное изображение», либо прерывает его, коммутируя изображением с выбранного видеоисточника.
В случае Discovery 3 подключение производится по GVIF, привожу ссылку софорумчанина и очень советую к ознакомлению.
http://lr-club.com/index.php?showtopic=78757
Для Disco 4 этот способ не подходит, поскольку отдельного блока навигации просто нет, он интегрирован в монитор.
Также рекомендую к изучению этот документ (на английском). Ну хотя бы картинки посмотреть…
Discovery_III_Multimedia_Installation_v1_2.pdf

Оборудование.
MyDean отверг сразу – неадекватная розничная ценовая политика, отсутствие нормальных технических описаний на оборудование, не говоря о схемах инсталляции, тугая техническая поддержка.

Поиск привел на http://car-solutions.com.
Не могу не написать пару хороших слов, или, даже, предложений. Если и говорить о том, как правильно должна работать консультация продавцов и тех.поддержки, то могу смело рекомендовать. Помогли окончательно определиться с оборудованием и, в будущем, – в процессе инсталляции – нормально и оперативно проконсультировали по возникшим нюансам.
Вообще, тех.поддержка говорит на русском языке, поскольку они сидят «филиалом» в Украине. Оттуда же была и посылка, поскольку там находится европейский склад.
Скажу сразу, что с самим оборудованием проблем я не наблюдаю.

Видеоинтерфейс (под Land Rover Discovery 4)
http://car-solutions.com/en/car-video-inte...discovery-4.php

Блок навигации KD-900
http://car-solutions.com/en/kd-900-navigation-box.php
Блок выбрал самый простой, поскольку кроме работающей навигации мне дополнительно ничего не нужно (например, воспроизведение фильмов и т.п.), но с характеристиками, достаточными для работы современных программ на WinCE. 500 MHz, RAM 128 MB, WIN CE 6.0, Sirf Atlas V пока хватает.
В будущем подумал бы о платформе на базе Android, например
http://car-solutions.com/en/cs9900-navigat...em-monitors.php

Да, кстати, найдите 2 отличия KD-900 от MyDean, наклейка не в счет
http://www.mydean.ru/catalog/video_interfa...ox/MyDean_9012/

Камера заднего вида Intro VDC-18
http://intro-online.ru/item395


Для подключения питания советую приобрести (я заказывал на dx.com) коннекторы в блок предохранителей, это очень удобно
http://dx.com/p/add-a-circuit-blade-fuse-h...all-size-117728

И как показала практика клипсы в LandRover для крепления пластиковых деталей салона достаточно хрупкие, советую иметь под рукой запас из нескольких штучек
EYC500090

Провода, соединители, изоленту и инструмент я не описываю, это само собой разумеется и имеется в хозяйстве…


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Зодчий
сообщение 28.7.2013, 12:45
Сообщение #2




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Установка. Видеоинтерфейс
Комплект поставки
Прикрепленное изображение

Откровенно говоря, основной проблемой для меня было разобрать переднюю панель с целью добраться до монитора, не сломав или погнув что-нибудь. Делал это первый раз и показать было некому.
Нашел инструкцию (авторство не знаю, но заочно спасибо), где все подробно расписано. Единственное, что не понял – цель снятия панели центрального тоннеля. Я снимал, но оставив ее не месте, как мне кажется, воздуховоды нормально сдергиваются.
installation_LR_D4.pdf

Инструкция по установке и настройке видеоинтерфейса
Car_video_interface_for_Land_Rover_Discovery_user_manual.pdf

Первым, что советуют во всех инструкциях – это отключить АКБ. В принципе, этого можно и не делать (я не делал wink.gif), оставив подключение питания на самый последний момент.

Салон после снятия монитора
Прикрепленное изображение

Сам монитор, вид сзади
Прикрепленное изображение
Если считать слева, то первый серый разъем у меня был не подключен. С большой вероятностью именно он используется для подключения «штатной» камеры навигации.

Монитор разбирается со стороны дисплея, после чего в 2 шлейфа, которыми этот дисплей подключается, ставится плата из комплекта видеоинтерфейса. Это описано в инструкции.
Так выглядит монитор после сборки – 2 новых «хвоста». Один на изображение, второй – тачскрин.
Прикрепленное изображение

Сам блок видеоинтерфейса я разместил за крайним правым воздуховодом (воздуховод просто сдергивается), поскольку необходимо было иметь к нему доступ на период тестовой эксплуатации.
Прикрепленное изображение

Провода к нему нормально протягиваются за верхним бардачком (я его снимал, так удобнее).

Видеонитерфейс для переключения видеовходов обладает выносной кнопкой, для настройки есть пульт и, соответственно, ИК-приемник. Эти штучки поставил справа от водительской коленки.

Но для переключения в режим нештатной навигации видеоинтерфейсом предусмотрена возможность соединения с CAN шиной. Нажатие на кнопку NAV – смена видеовходов, нажатие других кнопок панели (HOME, AUDIO, …) – возврат в «штатное» меню.
CAN шина подходит не к самому монитору, а к блоку с аналоговыми часами. Это витая пара.
Прикрепленное изображение
Для подключения использовал клеммы дабы обойтись без изоленты и если вдруг CAN не заработает, то иметь возможность оперативно отключить.
Прикрепленное изображение

На самом видеоинтерфейсе необходимо проверить положение микропереключателей, иначе можно долго ломать голову «почему не показывает». Это тоже есть в инструкции на последней странице, но обычно ее никто не читает.
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inoy 55, Greg777
Зодчий
сообщение 28.7.2013, 12:49
Сообщение #3




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Установка. Блок навигации.
Комплект поставки
Прикрепленное изображение

Место установки - верхний бордачек.
Вид подключения – RGB.

Тут фото нет, опишу словами.
К видеоинтерфейсу идет провод RGB. На самом блоке навигации выставляется соответствующий режим (там их 2 – RGB или AV, но во втором случае качество, очевидно, хуже). Тип разъема на проводе от блока навигации подходит к типу разъема на видеоинтерфейсе, но необходимо проверить последовательность проводов. У меня были перепутаны.
Провод тачскрина соединяется с вживленным в монитор проводом.
Антенна GPS – вывел у правой передней стойки.
Динамик – дотянул до левой водительской коленки и поставил за отстегивающейся пластиковой панелью (под рулевой стойкой). Так на мой взгляд удобнее и звук идет водителю, а не в салон.

Чтобы все начало показывать, надо на видеоинтерфейсе выставить правильный режим (800x480, именно такое разрешение поддерживает блок навигации). Делается это на видеоинтерфейсе, режим «FACTORY MODE». В нем же можно отцентровать картинку, подвинув по вертикали/горизонтали.

Необходим режим «KD-918» чтобы было вот так (спасибо тех.поддержке)
Прикрепленное изображение
а не так
Прикрепленное изображение

На предыдущей картинке видна информация по прошивке блока, вот еще один снимок (это уже для тех кто в теме)
Прикрепленное изображение
Было бы интересно увидеть то же самое с MyDean (интересно, что там внутри).

Расписывать что-то детальнее по блоку навигации в рамках данной темы смысла не имеет, поскольку это очень обширный и многогранный вопрос.
Но скажу, что требуемые мне программы – CityGuide 7.8, Навител 5.х (7ой еще не пробывал), iGo Primo работают нормально. Модем прикрутил (но без бубнов не получилось). Менюшку альтернативную поставил.


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Greg777, Dormidon99
Зодчий
сообщение 28.7.2013, 12:53
Сообщение #4




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Установка. Камера заднего вида
Камера устанавливается вместо одного из плафонов освещения заднего номерного знака.
Что и как разобрать – написано и показано в англоязычной инструкции по ссылке выше.
Обращу внимание на следующие моменты:
- запитывал камеру не от фонарей заднего хода, а от провода на видеоинтерфейсе, на который подается +12В при включении передачи заднего хода (узнает блок об этом по CAN). Можно и по «старинке», но для этого надо в настройках видеоинтерфейса поменять параметр в том же «FACTORY MODE».
- в этом же режиме можно включить отображение и настроить положение статичных парковочных линий.
- видеокабель я использовал от другой камеры. Он удобен тем, что в него уже впаян провод питания. Иначе тянуть необходимо 2 кабеля (видео и питание), но это не сильно усложняет задачу
Прикрепленное изображение

Итого. Бюджет
Деньги – около 20 т.руб. Актуальные цены можно посмотреть по ссылкам выше.
Время – порядка 8 часов с перерывом на обед и почесывание затылка

Документы, ссылки на которые давал в описании, также прикрепил в виде архива.
https://www.dropbox.com/s/lw484ginr68ogql/Manuals.zip


Вроде все.


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Grishman
сообщение 29.7.2013, 12:51
Сообщение #5




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 449
Регистрация: 1.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3 507

Марка машины:
LR5/DISCOVERY 5


История благодарностей

Спасибо за проделанный труд!
Попозже выложу снимок с экрана конфига MyDean 9082, но я практически уверен, что ваш прибор и Майдин 9012 - идентичные китайские поделкии. В 9082 вроде проц чуть шустрей.
Я ставил в "техсамыхсистемах". Конечно, цена/качество (как оборудования, так и установки) не шибко соответствуют. Но как-то не захотел лезть глубоко сам на гарантийной машине. Если бы ваш пост появился тут пораньше - всерьез бы задумался над тем, чтоб сделать все самостоятельно.

Еще хочу отметить, что надо запастись металлическими клипсами, на которых держатся панели торпеды. Они шибко любят при сдергивании отваливаться и "упрыгивать в глубину". Если потом нет нужды сильно глубоко разбирать - тяжело (или невозможно) их выудить.

В "системах" ставят под правый воздуховод блок навигации. Видеоинтерфейс - внизу где коробки рычаг/шайба.

Оболочку поставил свою, ибо та, что в Майдин - УГ. Собсно, там ничего особенного - как у всех аппаратов на ВинСЕ можно прикрутить свое меню по вкусу.


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Nebog, Зодчий
Зодчий
сообщение 29.7.2013, 19:30
Сообщение #6




Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 139
Регистрация: 4.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 53 890
Номер машины:
917

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Цитата(Grishman @ 29.7.2013, 13:51) *
Еще хочу отметить, что надо запастись металлическими клипсами, на которых держатся панели торпеды. Они шибко любят при сдергивании отваливаться и "упрыгивать в глубину". Если потом нет нужды сильно глубоко разбирать - тяжело (или невозможно) их выудить.

Есть такой момент, абсолютно согласен.
Минут 20 я потратил на попытки вытащить из недр торпеды клипсы от верхнего бардачка, когда снимал. Вытащил не все.
Вроде по каталогу они.
FYC500030 или FYC500040
Прикрепленное изображение


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Nebog
сообщение 29.7.2013, 23:05
Сообщение #7




Группа: Член Клуба
Сообщений: 33
Регистрация: 23.3.2013
Пользователь №: 53 172
Номер машины:
147

Марка машины:
RANGE ROVER SPORT Серия 2013


История благодарностей

Этот файл не скачать installation_LR_D4.pdf , дайте ссылку , пожалуйста.


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Nebog
сообщение 29.7.2013, 23:23
Сообщение #8




Группа: Член Клуба
Сообщений: 33
Регистрация: 23.3.2013
Пользователь №: 53 172
Номер машины:
147

Марка машины:
RANGE ROVER SPORT Серия 2013


История благодарностей

Цитата(Nebog @ 30.7.2013, 0:05) *


Скачал архив, нашел файл, спасибо! Думаю над андроид версией ;(
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c-t-cat
сообщение 30.7.2013, 15:58
Сообщение #9




Группа: Член Клуба
Сообщений: 77
Регистрация: 15.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 883

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Цитата(Зодчий @ 29.7.2013, 20:30) *
Минут 20 я потратил на попытки вытащить из недр торпеды клипсы от верхнего бардачка, когда снимал.


подскажите плз, как вынуть внутреннюю вставку верхнего бардачка (штатный монитор и все вокруг него снял, нужно получить доступ за корпус верхнего бардачка, но с какой стороны подступиться что-то не понимаю)?


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Slepoi
сообщение 30.7.2013, 18:11
Сообщение #10




Группа: Член Клуба
Сообщений: 45
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 50 877
Номер машины:
004

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4


История благодарностей

Можно уточнить, насколько я понял, все ставилось на D4 2011 года? у меня 2013 года и там вроде как видеоинтерфейс другой нужен(типа http://car-fi.ru/gvif-vga.html ),(поскольку монитор какой-то другой, геморройный) или для win 6 и android такой, а для car pc другой? Кстати , что про car pc думаете?
я вот поглядываю в ту сторону ....

С уважением.


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